Falls die EU die Schweizer Börsenregulierung nicht als gleichwertig einstufe, führe die Schweiz eine Anerkennungspflicht ein für ausländische Handelsplätze, die Schweizer Aktien zum Handel zulassen, teilte die Regierung am Freitag mit. "In diesem Fall würden EU-Handelsplätze diese Anerkennung nicht erhalten", hiess es. Der Bundesrat würde eine entsprechende Verordnung spätestens auf den 1. Dezember 2018 in Kraft setzen.

Die Schweizer Börsen hatten Ende vergangenen Jahres zunächst nur für ein Jahr einen Zugang zur EU erhalten. Hintergrund ist die neue Finanzmarktregulierung (MiFID II). Im Zuge dessen muss die EU aussereuropäische Handelsplätze als gleichwertig anerkennen, um einen Handel über diese Plattformen weiterhin ohne Beeinträchtigung zu ermöglichen. Würde die Verbindung gekappt, könnten der Schweizer Börse hohe Handelsvolumen von europäischen Grossanlegern verloren gehen. Umgekehrt hätten diese keinen Zugang mehr zum liquidesten Markt für wichtige Schweizer Titel.

(Reuters)