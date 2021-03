Die Schweizer Börse profitiert am Ende der Woche von der sich abzeichnenden Wirtschaftserholung. Positive Signale sendete am Mittwoch bereits US-Notenbankchef Jerome Powell: "2021 wird ein sehr, sehr starkes Wachstumsjahr für die USA". Und auch die Schweizerische Nationalbank ging in der Lagebeurteilung vom Donnerstag von einer deutlichen Erholung für die Schweiz aus.

Der Schweizer Börse gemessen am Swiss Market Index (SMI) haben diese beruhigenden Worte gutgetan. Auf Wochensicht hat der Leitindex 1,3 Prozent gewonnen und hievt damit seine Jahresbilanz auf ein Plus von 3,9 Prozent. Die anrollende dritte Corona-Welle ist in den Hintergrund gerückt.

Von dieser positiven Marktlage haben insbesondere die Aktien von Partners Group (+6,2 Prozent) profitiert. Das besser als erwartete Jahresergebnis aus der Vorwoche hat immer noch nachgewirkt und hievte die Aktien auf einen neuen Höchststand bei gut 1200 Franken.

Die Credit Suisse kommt aus den Negativschlagzeigen zwar momentan nicht heraus - Stichwort Greensill-Skandal. Doch den Aktien kann dies voerst nichts anhaben. Auf Wochensicht gewinnen diese im Windschatten steigender Bondrenditen 2,1 Prozent und liegen damit vor der Konkurrentin UBS mit plus 1,6 Prozent.

Performance des SMI auf Wochensicht (Quelle: Bloomberg).

Das Schlusslicht im SMI sind die Swatch-Aktien (-2,6 Prozent). Dies, obwohl keine kursrelevanten Nachrichten den Kurs beeinflusst haben. Vielmehr scheint es eine Gegenreaktion zum davor liegenden starken Kursanstieg zu sein.

Der breite Swiss Performance Index (SPI) hat seit Wochenbeginn 1,1 Prozent hinzugewonnen. Den ersten Platz erklimmen mit plus 27,5 Prozent die Aktien des Cybersecurity-Spezialisten Wisekey. Das Unternehmen hatte Mittwoch die Lancierung einer Anwendung für den Besitznachweis von digitaler Kunst unter dem Namen "Wise.Art" angekündigt und damit Anlegerfantasien geweckt.

Den zweiten Platz nimmt mit Swiss Steel (+8,3 Prozent) ein Penny Stock ein. Anscheinend trauen Anleger dank der anziehenden Konjunktur dem Speziallangstahlhersteller einen Turnaround zu. Seit 2019 befindet sich das Unternehmen aus Luzern in einer finanziellen Schieflage.

Performance des SPI auf Wochensicht (Quelle: Bloomberg).

In Europa führt die dritte Corona-Welle wieder zu mehr Restriktionen. Dies hat den Aktien des Reisedetailhändlers Dufry (-11,8 Prozent) zugesetzt. Die Titel gaben aber vor allem wegen der Ausgabe einer neuen Wandelanleihe nach, die weitere potenzielle Verwässerung des Aktienkapitals zur Folge haben könnte.

Mit der Ausgabe der neuen Wandelanleihe über 500 Millionen Franken erhöhe sich die Anzahl Aktien potenziell um weitere rund 10 Prozent, schrieb etwa die Zürcher Kantonalbank im Kommentar. Wenn man die verschiedenen Kapitalbeschaffungsmassnahmen kumuliere, sei die Zahl der Aktien damit um 96 Prozent über dem Stand von Anfang 2020.