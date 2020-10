Der Start-up-Investor startete am Donnerstag sein öffentliches Angebot an die Aktionäre, denen das Unternehmen die Rocket-Aktien zum Preis von jeweils 18,57 Euro abkaufen will. Die Anteilseigner können ihre Papiere noch bis zum 30. Oktober andienen, wie Rocket Internet am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Rocket Internet hatte Anfang September angekündigt, man wolle sich nach gut sechs Jahren von der Börse zurückziehen. Der Kapitalmarkt habe als Finanzierungsmöglichkeit für das Unternehmen an Bedeutung verloren. Die Genehmigung der Aktionäre für das Delisting des mittlerweile vom MDax in den SDax abgestiegenen Unternehmens hatten die Berliner erst kürzlich auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung eingeholt.

(AWP)