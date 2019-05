06:30

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat die Anleger in Asien auch zum Wochenschluss belastet. Dabei spielten Sorgen eine Rolle, dass der Handelskonflikt sich zu einem umfassenden strategischen Machtkampf zwischen den beiden weltweit führenden Volkswirtschaften ausweiten könnte.

In Tokio gab der Nikkei 0,6 Prozent nach auf 21.029 Zähler. Der MSCI-Index für die asiatischen Aktien ohne Japan bewegte sich kaum von seinem am Donnerstag erreichten Vier-Monats-Tief und steuerte auf den dritten Wochenverlust in Folge zu.

Der Dollar bewegte sich kaum. Die US-Währung kostete 109,62 Yen, der Euro notierte bei 1,1181 Dollar. Der Schweizer Franken hat sich mit 1,0036 Dollar beziehungsweise 1,1223 Euro leicht aufgewertet.

