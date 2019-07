15:55

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte in den ersten Handelsminuten 0,1 Prozent auf 27.163 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,3 Prozent auf 3014 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,7 Prozent auf 8294 Punkte.

Auch die jüngsten Konjunkturdaten kamen bei Börsianern gut an. Die US-Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal um 2,1 Prozent, das ist weniger als zum Jahresauftakt, aber mehr als von Reuters befragte Analysten erwartet hatten. "Das ist genau das, was der Markt gebraucht hat, nicht so schwach, dass die Wirtschaft übermässig an Schwung verliert, und nicht so stark, dass die Fed von ihrem Zinssenkungskurs Abstand nehmen muss", sagte Art Hogan vom Vermögensverwalter National Securities. Am Markt wird damit gerechnet, dass die Fed kommende Woche den Leitzins kappt.

Weniger Wachstum - US-Konjunktur kühlt ab https://t.co/Wlzbp3oMNj — cash (@cashch) July 26, 2019

Alphabet-Papiere schnellten um 8,5 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat im abgelaufenen Quartal mehr Umsatz und Gewinn erwirtschaftet als erwartet. "Die Investoren haben eine Abbremsung beim Umsatz erwartet", erklärte der Analyst James Cordwell vom Wertpapierhändler Atlantic Equities. "Stattdessen sind sie beim Umsatz durchgestartet." Intel-Titel lagen zwei Prozent im Plus. Der Chiphersteller hob seine Prognose an und kündigte zudem an, für eine Milliarde Dollar die Mehrheit seines Geschäfts mit Smartphone-Modems an Apple zu verkaufen.

11:40

Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Mittag auf einen versöhnlichen Wochenschluss zu. Nach den starken Reaktionen am Vortag im Zuge der EZB-Sitzung sei wieder etwas Ruhe eingekehrt, sagte Händler.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt um 11:30 Uhr kanpp ein Prozent hinzu und steht bei 9'972.70 Punkten. Der breite Swiss Performance Index (SPI) steigt beenfalls um kanpp ein Prozent auf 12'103.28 Zähler. Bei den 30 grössten Aktien stehen 19 Gewinner 11 Verlierern gegenüber.

Nestlé ziehen nach Zahlen um 2,15 Prozent an und notieren nahe ihrem Allzeithoch. Der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern hat im ersten Halbjahr 2019 die Umsatzerwartungen leicht verfehlt. Dafür lag aber die Verbesserung der operativen Marge massiv über den Schätzungen. Dies sei denn auch der eigentliche Lichtblick der Halbjahreszahlen, heisst es bei Analysten.

Gestützt wird der SMI auch von den anderen beiden Schwergewichten Novartis (+0,98 Prozent) und Roche (+1,65 Prozent). Letzte erhalten Sukkurs von der UBS: Deren Analysten haben die Roche-Bons auf "Buy" hochgestuft.

ABB (+0,43 Prozent) machen nach den gestrigen Abgaben bisher nur leicht Boden gut. Die LBBW empfiehlt das Papier neu zum Verkauf. Denn der Industriekonzern findet keine klare Gegenposition zu bedeutenden Konkurrenten, findet der zuständige Analyst.

Im breiten Markt steigen Idorsia um 4,85 Prozent. Dessen Partner Janssen hat gute Ergebnisse mit einem Produktkandidaten erzielt. Und: Asmallworld springen nach Zahlen gar um 31 Prozent - von einem sehr tiefen Niveau aus.

Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht am Mittag.

11:15

Die Renditen auf zehnjährige Bundesobligationen befinden sich auf einem Rekordtief. Derzeit rentieren sie mit -0,6039 Prozent. Das Tiefzinsumfeld und Sorgen über die weltweite Konjunktur drücken den "Eidgenoss" schon seit längerem nach unten.

Anleihenmarkt - Zinsaussichten drücken «Bundesoblis» auf Rekordtief https://t.co/IUEA96N3si — cash (@cashch) July 26, 2019

09:10

Der Schweizer Aktienmarkt eröffnet die Sitzung zum Wochenschluss etwas fester - trotz eher negativer Vorgaben aus den USA.

Der SMI steht aktuell 0,13 Prozent höher bei 9892 Punkten. Positiv präsentieren sich die Valoren von Nestlé (+0,9 Prozent). Der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern hat im ersten Halbjahr 2019 die Umsatzerwartungen leicht verfehlt, die Jahresziele aber bestätigt. Am meisten wuchsen die Geschäfte erneut in den USA und in Brasilien.

Die UBS notieren bei einem Minus 1,4 Prozent niedriger. Heute sind die Augen der Anleger nach Lausanne gerichtet, wo das Bundesgericht darüber befindet, ob die Schweiz der französischen Steuerbehörde Namen der Inhaber und weitere Infos zu über 40'000 Konten bei der Grossbank liefern darf. Der Fall ist für den Finanzplatz Schweiz von grossem Interesse.

Sehr fest präsentieren sich die Valoren von Idorsia (+5,4 Prozent ). Dessen Partner Janssen Pharmaceutical hat gute Ergebnisse mit einem Produktkandidaten erzielt.

Roche ziehen nach einer Aufstufung auf "Buy" durch die UBS um 1,3 Prozent an.

09:00

Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Sie folgten damit der Wall Street, wo es am Vortag ebenfalls bergab gegangen war. Etwas besser hielten sich die Kurse an Chinas Festlandsbörsen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verabschiedete sich mit einem Kursrückgang um 0,45 Prozent auf 21'658,15 Punkte ins Wochenende.

Five Things You Need to Know to Start Your Day in Europe https://t.co/eJSpyP7LiA — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) July 26, 2019

Aktien von Nissan Motors büssten mehr als drei Prozent ein, nachdem der Autobauer für das abgelaufene Geschäftsquartal einen heftigen Gewinneinbruch gemeldet hatte.

08:10

Die Schweizer Börse steht vor einem ruhigem Start in den Handelstag. Der SMI notiert vorbörslich bei einem leichten Plus von 0,1 Prozent. Sämtliche SMI-Titel stehen leicht im Plus zwischen 0,01 und 0,08 Prozent. Einzig Roche kann sich mit einem Plus vn 0,34 etwas absetzten.

Im breiten Markt sieht es ähnlich verhalten aus. Grosser Ausreisser ist Idorsia, das mit einem vorbörslichen Plus von 4,2 Prozent vielversprechend in den Handelstag starten dürfte. Der Idorsia-Partner Janssen Pharmaceutical hatte am Morgen gute Ergebnisse in einer Phase-III-Studie mit dem Produktkandidaten Ponesimod erzielt.

07:50

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 63,46 US-Dollar. Das waren sieben Cent mehr als am Vorabend. Auch auf Wochensicht ging es nach dem kräftigen Rücksetzer in der Vorwoche mit den Ölpreisen leicht nach oben.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern hat vor allem ein unerwartet starker Rückgang der Ölreserven in den USA gestützt. Ausserdem bleibt die angespannte Lage in der ölreichen Region am Persischen Golf mit einem Konflikt zwischen dem Iran und den USA ein bestimmendes Thema am Ölmarkt.

06:35

Der Euro steht zum Franken bei 1,1047 und damit wieder leicht über der magischen Grenze von 1,10.

Rohöl der Kategorie Brent kostet aktuell 63,46 Dollar. Bitcoin kostet mit 9728 Dollar wieder etwas weniger als gestern und rutscht unter die Marke von 10'000 von.

06:30

Enttäuschende Geschäftszahlen haben zum Wochenausklang die Tokioter Börse belastet. Sie folgte damit den US-Vorgaben.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent tiefer bei 21.638 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1570 Punkten.

Ein Euro wurde mit 1,1148 Dollar bewertet nach 1,1145 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 108,61 Yen gehandelt, faktisch unverändert zum Kurs in den USA.

(cash/AWP/Reuters)