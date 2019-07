+++

10:15

Währenddessen erlebt die Aktie von Interroll an den Börsen einen Sturzflug (aktuell minus 14 Prozent). Der Fördertechnikspezialist liefert zwar gute Zahlen, doch die Aussichten machen Anleger pessimistisch.

Trübe Aussichten - Interroll wird an der Börse abgestraft - trotz guter Halbjahreszahlen https://t.co/NnuEyfcs4P — cash (@cashch) 10. Juli 2019

Ein Kurssturz erlebt derzeit auch die Aktie des britischen Textilherstellers Superdry. Die Anleger finden die neusten Superdry-Zahlen weniger super und lassen die Aktien abstürzen. Deren Kurs fiel am Mittwoch zwischenzeitlich um bis zu 10,6 Prozent auf ein Sieben-Monats-Tief von 400 Pence.

Wegen einer umgerechnet 144 Millionen Euro schweren Abschreibung auf umsatzschwache Filialen machte der Hersteller von Kapuzenpullis im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Vorsteuerverlust von 95 Millionen Euro.

+++

09:10

Der Schweizer Börsenhandel startet den Tag leicht im Minus. Das beherrschende Thema an diesem Tag ist die weitere Zinspolitik der US-Notenbank. Um 09:10 Uhr lässt der SMI um 0,48 Prozent nach und steht bei 9'914 Punkten. Für Aktien wie Adecco (-1,00 Prozent) oder Sika (- 0,8 Prozent) zeichnet sich damit noch keine Stabilisierung nach den deutlichen Vortagesverlusten ab. Zykliker insgesamt hatten am Dienstag angesichts steigender Konjunktursorgen einen schweren Stand.

Die grössten Bewegungen sind am Mittwoch bei Finanzwerten aus der zweiten Reihe auszumachen. GAM-Aktien ziehen um 6,3 Prozent an, nachdem der Vermögensverwalter eine erste Einschätzung über den Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2019 gegeben hat, der weniger schlecht als erwartet ausfiel. GAM kann damit aber nur einen Teil der Kursverluste des Vortags (-9,2 Prozent) wieder wett machen. Eine Studie der UBS sowie Nachrichten zum GAM Greensill Supply Chain Finance Fonds setzten den Titel gestern unter Druck.

Insgesamt startet der breite Markt ebenfalls im Minus (-0,45 Prozent). Vor allem Emmi-Aktien (-2,00 Prozent) leiden unter einer neu ausgesprochenen Verkaufsempfehlung durch die UBS.

+++

08:20

Der japanische Nikkei-Index und die Börse Shanghai notierten jeweils knapp im Minus bei 21.544 und 2923 Punkten. Eine US-Zinssenkung um einen Viertel Prozentpunkt Ende Juli gelte an der Börse als sicher, sagte Analyst Yutaka Miura von der Investmentbank Mizhuo.

Der Nikkei steht unverändert bei 21'561,29 Punkten (+0,0 Prozent), Topix 1'571,32 (-0,2 Prozent) und Shanghai 2'922,82 (-0,2 Prozent) bewegen sich auch kaum.

Investors counting on the "Fed Put" to keep the equity rally going should be getting worried about direction of earnings growth, UBS warns https://t.co/LMFkdnJsol — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) 10. Juli 2019

+++

08:10

Laut Daten von Julius Bär startet der Schweizer Handelsplatz ohne grosse Bewegungen. Der SMI notiert vorbörslich mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent bei aktuell 9'970 Punkten. Sämtliche SMI-Titel liegen im Plus, wenn auch ohne grosse Ausreisser.

Der breite Markt notiert vorbörslich ebenfalls leicht positiv. Einzig Emmi (-1,7 Prozent) fällt negativ auf. Bâloise fällt positiv auf mit einem vorbörslichen Plus von 1,8 Prozent. Am Morgen kündigte der Versicherungskonzern eine hohe Gewinnsteigerung im ersten Halbjahr an.

+++

07:50

Die Ölpreise sind am Mittwoch nach Meldungen über einen Rückgang der US-Ölreserven gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 64,82 US-Dollar. Das waren 66 Cent mehr als am Vortag.

Marktbeobachter erklärten den Preisanstieg mit der jüngsten Entwicklung der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Ölreserven um 8,13 Millionen Barrel registriert hat.

+++

07:00

US-Staatsanleihen haben am Dienstag im späten Handel leicht nachgegeben. Ohne Impulse von der Konjunktur bewegten sich die Kurse jedoch kaum von der Stelle. Auch hier richtet sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf die Anhörung des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell vor dem US-Kongress, die heute beginnt.

Hinweise in Bezug auf eine mögliche #Zinslockerung? – Mit Hochspannung wird die Rede von US-Notenbankchef #Powell vor dem Kongress in Washington am Mittwoch erwartet. Mehr im #LGTNavigator: https://t.co/YyoOztLX3k — LGT (@LGT_Group) 9. Juli 2019

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 15/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,90 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 1/32 Punkt auf 99 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,86 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gaben um 1/32 Punkt auf 102 27/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,05 Prozent.

+++

06:35

Der Kurs Euro-Franken steht derzeit nahezu unverändert bei 1 zu 1.1131. Der Ölpreis hat leicht auf 64.82 Dollar zugelegt (Brent). Der Bitcoin steigt mal wieder und steht bei genau 13'085.50 Dollar.

+++

06:30

Vor der Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell im US-Kongress haben sich die Anleger in Tokio zurückgehalten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor bis zum Mittagshandel 0,1 Prozent auf 21'548 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gab 0,5 Prozent auf 1566 Zähler nach. Unter Druck standen die Aktien von Maschinenbauern nach enttäuschenden Zahlen zum Auftragseingang im Juni.

Powell ist am Mittwoch zu seiner halbjährlichen Anhörung im US-Kongress. Sollte er dort eine Zinssenkung ausschließen oder entsprechende Erwartungen dämpfen, seien Turbulenzen an den Finanzmärkten zu erwarten, hatte Michael Metcalfe erklärt, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters State Street Global Markets.

Der Euro wurde in Asien mit 1,1204 Dollar etwas schwächer als im späten New Yorker Handel notiert.

(AWP/Reuters/cash)