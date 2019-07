+++

08:10

Die Schweizer Börse steht vor einem ruhigem Start in den Handelstag. Der SMI notiert vorbörslich bei einem leichten Plus von 0,1 Prozent. Sämtliche SMI-Titel stehen leicht im Plus zwischen 0,01 und 0,08 Prozent. Einzig Roche kann sich mit einem Plus vn 0,34 etwas absetzten.

Im breiten Markt sieht es ähnlich verhalten aus. Grosser Ausreisser ist Idorsia, das mit einem vorbörslichen Plus von 4,2 Prozent vielversprechend in den Handelstag starten dürfte. Der Idorsia-Partner Janssen Pharmaceutical hatte am Morgen gute Ergebnisse in einer Phase-III-Studie mit dem Produktkandidaten Ponesimod erzielt.

+++

07:50

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 63,46 US-Dollar. Das waren sieben Cent mehr als am Vorabend. Auch auf Wochensicht ging es nach dem kräftigen Rücksetzer in der Vorwoche mit den Ölpreisen leicht nach oben. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern hat vor allem ein unerwartet starker Rückgang der Ölreserven in den USA gestützt. Ausserdem bleibt die angespannte Lage in der ölreichen Region am Persischen Golf mit einem Konflikt zwischen dem Iran und den USA ein bestimmendes Thema am Ölmarkt.

+++

06:35

Der Euro steht zum Franken bei 1,1047 und damit wieder leicht über der magischen Grenze von 1,10.

Rohöl der Kategorie Brent kostet aktuell 63,46 Dollar. Bitcoin kostet mit 9728 Dollar wieder etwas weniger als gestern und rutscht unter die Marke von 10'000 von.

+++

06:30

Enttäuschende Geschäftszahlen haben zum Wochenausklang die Tokioter Börse belastet. Sie folgte damit den US-Vorgaben.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent tiefer bei 21.638 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1570 Punkten.

Ein Euro wurde mit 1,1148 Dollar bewertet nach 1,1145 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 108,61 Yen gehandelt, faktisch unverändert zum Kurs in den USA.

(cash/AWP/Reuters)