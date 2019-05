09:15

Die Schweizer Börse ist zum Wochenschluss etwas höher startet. Nach wie vor steht der Markt im Banne des Handelsstreits der USA mit China. Daneben beschäftigen sich die Marktteilnehmer auch mit dem Brexit und der Europa-Wahl. Der Hauptfokus liegt aber auf dem Handelskonflikt, wobei eine schnelle Lösung nicht in Sicht scheint.

Dennoch hoffen die Markteilnehmer auf einen versöhnlichen Wochenausklang. "Am Montag bleiben die Börsen in den USA wegen des Memorial Day geschlossen. Da bleibt die Hoffnung, dass die Anleger ihre Risiken vor dem langen Wochenende reduzieren und offene Positionen glattstellen", sagt ein Börsianer.

Der SMI startet mit einem Plus von 0,3 Prozent und liegt aktuel bei 9'623 Punkten.

Den stärksten Anstieg im SPI verzeichnet GAM (+8,3 Prozent). Der Asset Manager hat mit SFM UK einen neuen Aktionär erhalten. Der britische Investment Manager gehört zum Reich des Milliardärs George Soros.

Julius Bär-Aktien starten mit einem Minus von 0,7 Prozent. Die Vermögensverwaltungsbank hat in den ersten vier Monaten 2019 zwar von der guten Entwicklung der Finanzmärkte profitiert und die verwalteten Vermögen auf einen neuen Rekordstand von 427 Milliarden Franken gegenüber 382 Milliarden per Ende 2018 gesteigert. Die Neugeldzuflüsse blieben zum Jahresbeginn allerdings unter den eigenen Zielsetzungen.

Die Technologiewerte Ams (+3,44 Prozent) und Logitech (+0,72 Prozent), die wegen des "Huawei-Banns" stark unter Druck gekommen waren, verbuchen Kursanstiege im Rahmen des Marktes.

Die Aktien von Straumann werden mit 836 Franken um 1,4 Prozent höher indiziert. Jefferies hat das Kursziel auf 970 von 755 Franken erhöht. Das Rating lautet "Buy".

+++

09:00

Der Zollstreit zwischen den USA und China bereitet Asien-Anlegern weiter Bauchschmerzen. Der japanische Nikkei-Index verlor am Freitag 0,16 Prozent auf 21117 Punkte.

In China fällt das Wochenminus etwas höher aus, am Freitag kann der Auswahlindex der Festlandbörsen CSI 300 dieses aber noch auf zuletzt 1,3 Prozent reduzieren. Er stand im Späthandel mit 0,50 Prozent im Plus bei 3601,99 Zählern.

+++

08:25

Ein BBC-Bericht über einen baldigen Rücktritt der britischen Premierministerin Theresa May gibt dem Pfund Sterling Auftrieb. Die Währung verteuert sich von 1,2661 auf 1,2679 Dollar.

+++

08:10

Den Berechnungen von Julius Bär zufolge wird der SMI um 0,2 Prozent leicht zulegen. Somit ist der Leitindex bei 9620 prognostiziert.

Sämtliche SMI-Titel starten vorbörslich mit einem leichten Plus. Julius Bär startet mit einem Plus von 1,4 Prozent (die vorbörslichen Kurse bei cash.ch). Auffällig ist der hohe Kurs des Vermögensverwalters GAM. Grund sind aufkommende Übernahmespekulationen.

Die Ergebnisängste bei @juliusbaer waren nicht unbegründet. Das Nettoneugeldwachstum verlangsamt sich in den ersten vier Monaten deutlich, die Bruttomarge verfehlt die Erwartungen klar. Die Zürcher Bank hat zusehends ein Kostenproblem. $BAER $JBAXY — cashInsider (@cashInsider) 24. Mai 2019

+++

08:00

Die Ölpreise haben am Freitag ihre deutlichen Verluste vom Vortag etwas eingedämmt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 68,59 US-Dollar. Das waren 83 Cent mehr als am Vortag.

Am Donnerstag waren die Ölpreise regelrecht eingebrochen. Der WTI-Preis rutschte unter die Marke von 60 Dollar und der Brent-Preis sackte unter 70 Dollar. Die Ölpreise wurden durch neue Lagerdaten des amerikanischen Energieministeriums und durch die angespannte politische Lage unter Druck gesetzt.

Die Erdölreserven der USA waren auf den höchsten Stand seit Mitte 2017 gestiegen, was ein Hinweis auf eine geringe Nachfrage oder ein zu hohes Angebot ist. Ausserdem belastet der Handelsstreit zwischen China und den USA den Ölpreis nach wie vor.

+++

06:30

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat die Anleger in Asien auch zum Wochenschluss belastet. Dabei spielten Sorgen eine Rolle, dass der Handelskonflikt sich zu einem umfassenden strategischen Machtkampf zwischen den beiden weltweit führenden Volkswirtschaften ausweiten könnte.

In Tokio gab der Nikkei 0,6 Prozent nach auf 21.029 Zähler. Der MSCI-Index für die asiatischen Aktien ohne Japan bewegte sich kaum von seinem am Donnerstag erreichten Vier-Monats-Tief und steuerte auf den dritten Wochenverlust in Folge zu.

+++

06:00

Der Dollar bewegte sich kaum. Die US-Währung kostete 109,62 Yen, der Euro notierte bei 1,1181 Dollar. Der Schweizer Franken hat sich mit 1,0036 Dollar beziehungsweise 1,1223 Euro leicht aufgewertet.

(cash/AWP/Reuters)