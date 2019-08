+++

Die Börsen Asiens haben am Donnerstag nach einem nur kleinen Zinsschritt in den USA und schwachen Konjunktursignalen aus China mehrheitlich schwächer notiert. Unter den grossen Börsen konnte sich lediglich der Tokioter Nikkei 225 gerade so ins Plus retten.

Gestützt vom schwachen Yen, der den japanischen Exporten von Vorteil ist, schloss der schwach gestartete japanische Leitindex knapp mit 0,09 Prozent im Plus bei 21 540,99 Punkten.

Ausserhalb Japans ging es meist bergab, allen voran an den chinesischen Festlandbörsen mit einem Abschlag von zuletzt 0,81 Prozent auf 3804,47 Punkte beim CSI 300 .

08:15

Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 64,38 US-Dollar. Das waren 67 Cent weniger als am Vortag.

06:45

Der Euro verlor im fernöstlichen Handel ebenfalls zum Dollar - und zwar um 0,23 Prozent auf 1,1048. Der Franken ist 1,1005 Euro wert. Der Bitcoin föllt wieder unter die 10'000 Dollar-Marke und kostet derzeit 9'910 Dollar.

06:30

Ein schwächerer Yen hat die japanische Börse am Donnerstag gestützt. Nach anfänglichen Verlusten drehte der Nikkei-Index mit den 225 wichtigsten Werten ins Plus und legte 0,07 Prozent auf 21.536 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index kletterte um 0,15 Prozent auf 1567 Zähler.

Der Yen fiel zum Dollar auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten, wovon vor allem exportorientierte Konzerne in Japan profitierten. So verteuerten sich Toyota-Aktien um 1,3 Prozent. Nintendo-Papiere legten um 3,8 Prozent zu.

Die Schwäche des Yen geht auf die Entscheidung der US-Notenbank Fed zurück, den Leitzins erstmals seit zehn Jahren zu senken. Fed-Chef Jerome Powell sagte allerdings, die Entscheidung sei nicht der Beginn eines Zinssenkungszyklus, was dem Dollar Auftrieb gab und die US-Aktienmärkte drückte.

06:00

Der Dow Jones schliesst 1,2 Prozent tiefer bei 26'864 Punkten. Damit schmilzt das Plus für den abgelaufenen Monat Juli auf knapp 1 Prozent zusammen. Der marktbreite S&P 500 verliert 1,1 Prozent auf 2980 Punkte, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 um 1,3 Prozent auf 7849 Zähler abrutscht.

Die Währungshüter hatten zwar wie erwartet erstmals seit der Finanzkrise vor über zehn Jahren den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt gesenkt. Sie hätten allerdings kaum eine Chance gehabt, die Anleger positiv zu überraschen und die Minderheit enttäuscht, die auf eine Senkung um einen halben Prozentpunkt gesetzt habe, schreibt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

(cash/AWP/Reuters)