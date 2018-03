Denn der von US-Präsident Donald Trump entfachte Zollstreit mit China hängt wie eine dunkle Wolke über den Finanzmärkten. "Es ist nur extrem schwer abschätzbar, mit welcher Dynamik sich daraus ein Handelskrieg mit realwirtschaftlichen Folgen entwickeln könnte", sagen die Vermögensverwalter von M.M. Warburg.

Deshalb sei weiterhin Zurückhaltung geboten, sagt Helaba-Stratege Christian Apelt. Mit den Sorgen um den Technologiesektor im Zuge des Facebook-Datenskandals stehe zudem der nächste Belastungsfaktor im Raum. "Auch ohne neue Zuspitzung bei den Handelsstreitigkeiten wird vorerst kaum eine wirkliche Entspannung an den Finanzmärkten einkehren", so Apelt. Neben den politischen Themen dürfte vor allem der US-Arbeitsmarktbericht den Fokus der Anleger rücken.

Der SMI verlor am letzten Handelstag des ersten Quartals 0,2 Prozent auf 8741 Punkte, die Quartalsbilanz liegt bei enttäuschenden -6,8 Prozent. Auch die neue Handelswoche ist verkürzt: am Ostermontag bleiben die Börsen unter anderem in Zürich, Frankfurt und London geschlossen, so dass das neue Quartal erst am Dienstag beginnen wird. In den USA wird dagegen schon ab Ostermontag wieder gehandelt.

US-Wirtschaftsdaten müssen überzeugen

Sehr wichtig ist es Strategen zufolge, dass das Fundament der Börsen mit starken Wirtschaftsdaten solide bleibt. Vor allem Amerika muss überzeugen, sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. Mit den ISM-Stimmungsdaten für die Industrie (Montag) und den Dienstleistungssektor (Mittwoch) stehen wichtige Indikatoren auf Unternehmensseite auf der Agenda.

Besonderes Augenmerk wird auf dem Arbeitsmarktbericht für März am Freitag liegen. Im Februar entstanden mit 313.000 neuen Jobs deutlich mehr als von Analysten erwartet. Die Daten und besonders die Statistik zur Lohnentwicklung gelten als entscheidend für die weitere Zinsentwicklung in der weltgrössten Volkswirtschaft. Nach der Zinserhöhung in der vorigen Woche hatte der neue Fed-Chef Jerome Powell noch zwei weitere Schritte in Aussicht gestellt.

Auf europäischer Seite werden die Inflationsdaten am Mittwoch genau analysiert. Vermutlich ist der Preisdruck trotz der lockeren Geldpolitik der EZB weiterhin geringer als es den Notenbankern lieb wäre. Die Inflation war mit 1,1 Prozent im Februar noch weit von der EZB-Zielmarke von knapp unter zwei Prozent entfernt, für März rechnen Experten im Schnitt mit 1,4 Prozent.

Nur noch vereinzelte Unternehmenszahlen

Die Volkswirte der Commerzbank sehen allerdings Überraschungspotenzial: schon im Sommer sei mit einer Rate von über zwei Prozent zu rechnen und im März dürfte es auf 1,5 Prozent nach oben gehen. "Massgeblich hierfür sind Witterungs- und Kalendereffekte sowie der Anstieg der Energiepreise", fasst die Commerzbank zusammen.

Bei den Unternehmen stehen nur noch wenige Unternehmenszahlen an. Am MIttwoch sind noch die Jungfraubahnen an der Reihe, am Donnerstag Hochdorf sowie Orascom sowie am Freitag Leclanché. Ausserdem legt Ems-Chemia am Freitag bereits die Umsatzzahlen zum ersten Quartal 2018 vor.

(Reuters/cash)