Die Hoffnung auf weitere Hilfen für die von der Coronavirus-Epidemie gebeutelte Wirtschaft wird den Börsen Experten zufolge auch in der neuen Woche Auftrieb geben. "Die Erwartung von Konjunkturprogrammen und einer lockereren Geldpolitik ist das Einzige, was die Märkte derzeit bewegt", sagt Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com.

Aktien sind am Freitag an der Wall Street von Anlegern weiter abgestossen worden. Der Dow Jones Industrial setzte seinen Negativtrend vom Donnerstag wegen der Sorgen um den Coronavirus fort, indem er 0,78 Prozent auf 28'992,41 Punkte einbüsste. Damit fiel der Leitindex wieder unter die Marke von 29'000 Punkten zurück. Im Laufe der Woche hat er damit 1,4 Prozent verloren.

Aus Sorge vor einer internationalen Ausbreitung des Virus ging es auch am breiteren Markt weiter bergab, wie der S&P 500 mit einem Rücksetzer um 1,05 Prozent auf 3337,75 Zähler zeigte. Besonders gross blieb der Druck aber wie schon am Vortag im Technologiesektor. Der von diesen Aktien geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 rutschte um 1,88 Prozent auf 9446,69 Punkte ab.

In der alten Woche verlor der Dax zwar rund ein halbes Prozent wegen wachsender Zweifel an einer raschen Eindämmung des Erregers. Mit einem Stand von knapp 13'700 Zählern notiert er aktuell aber nur etwa 150 Stellen unter seinem Allzeithoch. Der SMI verlor am Freitag 0,4 Prozent und steht bei 11'110.78 Punkten. Der Schweizer Leitindex hat damit 0,2 Prozent in den letzten fünf Handelstagen abgegeben. Der EuroStoxx50 gab am Freitag mit 0,6 Prozent ebenfalls deutlich nach.

Erholung im zweiten Quartal weiterhin wahrscheinlich

Nach bisherigem Stand seien durch die Quarantäne in zahlreichen chinesischen Millionenstädten und die Zwangsferien für dortige Unternehmen keine langfristigen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft zu befürchten, sagt Stefan Bielmeier, Chef-Volkswirt der DZ Bank. "Damit ist eine Erholung ab dem zweiten Quartal weiterhin wahrscheinlich." Dennoch wachse der Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB), ihre Geldpolitik zu lockern. "Mit Deutschland und Italien sind zwei grosse Länder wirtschaftlich und politisch angeschlagen."

"Auch wenn die Hoffnungen auf ein Einschreiten der Zentralbanken nicht ganz unbegründet sind, teilen wir die Sorglosigkeit nicht in Gänze", warnt Weberbank-Analyst Jan Gengel. Spätestens mit den Konjunkturdaten für Februar müsse mit Rücksetzern gerechnet werden, wenn die Belastungen durch die Epidemie deutlicher hervorträten.

Bilanzsaison läuft langsam aus

Die Zahlensaison in der Schweiz geht langsam in die finale Phase. Die kommende Woche beginnt mit den Jahreszahlen der Bank Linth und der Immobiliengesellschaft Intershop. Am Dienstag veröffentlichen das Pharmaunternehmen Alcon, der Gebäudezulieferer Arbonia, das Gebäudetechnik-Unternehmen Meier Tobler, die Immobiliengesellschaft PSP Swiss Property und das Bau- und Baudienstleistungsunternehmen Implenia ihre Jahreszahlen.

Am Mittwoch folgen der Personaldienstleister Adecco, das Industrieunternehmen Georg Fischer und der Grosshandels- und Logistikkonzern Also. Am Donnerstag öffnen das Logistik- und Gütertransportunternehmen Kühne + Nagel, der Baustoffhersteller LafargeHolcim, das Softwareunternehmen Kudelski und die Benkengruppe Raiffeisen ihre Bücher. Am Freitag richtet sich das Augenmerk auf die Zahlen des Versicherers Swiss Life. Ebenfalls am Freitag wird der Konjunkturbarometer des KOF veröffentlicht.

Bei den Unternehmen hat die Bilanzsaison ihren Höhepunkt überschritten. Aus dem Dax öffnen der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer, das Chemie-Unternehmen BASF und der weltgrösste Rückversicherer Münchener Rück ihre Bücher. Im Ausland legen unter anderem die "Primark"-Mutter AB Foods, die Opel-Mutter Peugeot und der weltgrösste Bierbrauer Anheuser-Busch InBev Zahlen vor.

Coronavirus schlägt sich in den Erwartungen nieder

Bei den Konjunkturdaten richteten Börsianer ihre Aufmerksamkeit auf den Ifo-Index am Montag, der den Prognosen zufolge auf 95,1 Punkte gefallen sein dürfte. "Allerdings dürfte der Virus bisher in erster Linie die Erwartungen und weniger die aktuelle Geschäftslage befallen haben", sagt Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen. Auf europäischer Ebene gibt am Donnerstag der Geschäftsklimaindex Auskunft über die Stimmung in den Chef-Etagen. Rückschlüsse auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) erhoffen sich Investoren von den deutschen Inflationsdaten am Freitag.

In den USA steht das Highlight der Konsumausgaben am Freitag auf dem Terminplan. Die Kauflaune der Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrössten Volkswirtschaft. Hinweise hierauf liefert der Index des US-Verbrauchervertrauens am Dienstag.

(cash/Reuters)