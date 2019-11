"Die Anleger warten auf neue Signale", sagt Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Auf dem aktuellen Niveau will kaum noch jemand kaufen. Gleichzeitig haben alle Angst, zu früh zu verkaufen." Der Swiss Market Index (SMI) legte vergangene Woche noch knapp 1 Prozent zu und erreichte zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch.

Der grösste Hemmschuh für eine Fortsetzung der Jahresendrally sei der Zollstreit zwischen den USA und China, sagt Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Die jüngsten Äusserungen des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jingping deuteten darauf hin, dass das geplante Teil-Handelsabkommen noch auf sich warten lasse. Zusätzlich verkompliziert würden die Verhandlungen durch das unlängst verabschiedete US-Gesetz zur Stärkung der Protestbewegung in Hongkong, das Präsident Donald Trump wohl unterzeichnen werde.

"Zudem zeigt sich zunehmend, dass die Zentralbanken nach dem kräftigen Drehen an den Zinsschrauben im zweiten und dritten Quartal erst einmal eine Pause einlegen werden", sagt BayernLB-Analyst Manuel Andersch. Ein Grund hierfür sei die Stabilisierung der Stimmungsindikatoren.

Ifo-Index und US-Konsumausgaben im Blick

Vor diesem Hintergrund warten Anleger gespannt auf den Ifo-Index am Montag, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Experten erwarten einen Anstieg auf 95 Punkte von zuletzt 94,6 Zählern. Am Tag darauf werden die Barometer für die Kauflaune der Konsumenten in Deutschland und den USA veröffentlicht. Zudem steht in der Schweiz gleichentags das Beschäftigungsbarometer für das dritte Quartal an.

Die europäische Kerninflation (Freitag) ohne die stark schwankenden Preise für Energie und Lebensmittel sei im Oktober wohl auf 1,3 Prozent gestiegen, schätzt Commerzbank-Analyst Christoph Weil. Sie werde allerdings durch eine geänderte Berechnungsmethode bei den Preisen für Pauschalreisen verzerrt. In den USA schmälerten der Streik beim Autobauer General Motors (GM) sowie geringere Aufträge des Verteidigungsministeriums die Auftragseingänge für langlebige Güter (Mittwoch).

Wenige Unternehmenszahlen - Thanksgiving in den USA

Auf Unternehmensseite legen einige wenige Nachzügler Geschäftszahlen vor. Zu dieser Gruppe gehört in der Schweiz Dottikon (Freitag).

Unabhängig davon bleibt die Wall Street am Donnerstag wegen des US-Erntedankfestes Thanksgiving geschlossen. Am Tag darauf schliessen die dortigen Börsen ihre Tore bereits mittags (Ortszeit).

(Reuters/cash)