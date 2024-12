Wie allgemein erwartet stimmte das neunköpfige Direktorium mit 8:1 Stimmen dafür, den kurzfristigen Leitzins unverändert bei 0,25 Prozent zu belassen. Damit signalisierten die Währungshüter, dass sie angesichts der Unsicherheit über die Wirtschaftspläne des designierten US-Präsidenten Donald Trump eine vorsichtige Gangart bevorzugen. Von Reuters befragte Analysten sehen in der Gegenstimme jedoch ein Zeichen dafür, dass sich die BOJ auf eine Zinserhöhung Anfang 2025 vorbereitet. «Es sieht so aus, als würden die Zinsen Anfang 2025 steigen», sagte Ben Bennett, Investmentstratege bei Legal and General Investment Management in Hongkong.