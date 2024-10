Die Börsen-Rally hat den S&P 500 auf Rekordhöhen getrieben und die Aktien in den letzten fünf Jahren fast verdoppelt. Die Warnungen werden indessen lauter, dass die jüngste Gewinnserie der Wall Street allmählich an Schwung verlieren könnte. Eine kleine, aber wachsende Gruppe von Marktbeobachtern hat Zweifel an der KI- Euphorie geäussert, die einer der grössten Faktoren für den Anstieg der Aktienkurse war. Andere hingegen warnten, dass die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl den Optimismus der Anleger auf die Probe stellen könnte.