07:37

Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien: 

ABB: Royal Bank of Canada erhöht Kursziel auf 55 (51) Fr., Rating bleibt Sector Perform.

Kühne+Nagel: HSBC senkt Kursziel auf 165 (178) Fr., Rating weiterhin Hold. 

Novartis: Intron Health reduziert Rating auf Hold von Buy, Kursziel weiterhin 110 Fr.

Oerlikon: Royal Bank of Canada senkt Kursziel auf 3,00 (3,30) Fr., bleibt bei Rating Sector Perform.

Sika: UBS senkt Kursziel auf 225 (285) Fr., bleibt bei Rating Buy.

Sonova: Goldman Sachs geht auf Neutral, senkt Kursziel auf 250 (310) Fr.

Swiss Re: Royal Bank of Canada senkt das Rating auf Underperform von Sector Perform, reduziert das Kursziel auf 125 von 143 Franken.

+++

07:21

Der Goldpreis hat die Marke von 4'200 Dollar übersprungen. Zum Franken notiert das gelbe Edelmetall am frühen Dienstag Morgen auf einem Rekordhoch von 107'844 Franken

+++

07:05

Der Swiss Market Index (SMIdreht bei der IG Bank vorbörslich ins Minus und steht 0,4 Prozent tiefer, passt sich damit den tieferen US-Futures an. 

+++

06:22

Der Swiss Market Index (SMI) steht bei der IG Bank vorbörslich unverändert. Die Bullen unter den Börsianern erhoffen sich von der Erholungsrally an der Wall Street positive Impulse auf die hiesige Stimmung unter den Anlegern.  

Nachdem Tecan gestern die Berichtssaison eröffnet hatte, folgen am Dienstag Bossard und Givaudan mit den Umsatzzahlen für das dritte Quartal. 

+++

06:15

Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China verhilft den Aktienmärkten in China, Taiwan und Südkorea zu einer zaghaften Erholung, doch die japanische Börse tendiert schwächer. Laut US-Finanzminister Scott Bessent ist ein Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping Ende Oktober in Südkorea weiterhin geplant. Zudem kündigte Bessent für diese Woche mehrere Treffen zwischen den USA und China auf Arbeitsebene in Washington an. Trump hatte zuvor mit der Absage des Treffens mit Xi und neuen Zöllen für China gedroht.

Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans legt um 0,5 Prozent zu. Die Börse Shanghai gewinnt 0,6 Prozent auf 3.912,49 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen steigt um 0,5 Prozent auf 4.617,21 Punkte. An der Spitze der Gewinner stehen die Börsen in Taiwan mit einem Plus von 2,2 Prozent und Südkorea, wo der Kospi-Index um ein Prozent zulegt. Die Aktien von Samsung Electronics stützen den Markt. Der Chip-Hersteller hatte einen überraschend hohen Gewinnausblick gegeben.

In Tokio gibt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index dagegen um 1,2 Prozent auf 47'520,57 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notiert 1,4 Prozent niedriger bei 3'153,50 Zählern. In Japan herrscht zur Zeit Unsicherheit über die zukünftige Regierung. Die designierte Ministerpräsidentin Sanae Takaichi hat den Rückhalt ihres Koalitionspartners Komeito verloren. Dies eröffnet nun die Möglichkeit, dass stattdessen der Oppositionsführer Yuichiro Tamaki vom Parlament zum Regierungschef gewählt wird.

+++

06:09

Im asiatischen Devisenhandel gewinnt der Dollar 0,1 Prozent auf 152,44 Yen und legt leicht auf 7,1347 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückt er etwas auf 0,8040 Franken vor. Parallel dazu bleibt der Euro fast unverändert bei 1,1571 Dollar und zieht leicht auf 0,9307 Franken an.

+++

06:05

Die Ölpreise legen am Dienstag zu. Erste Anzeichen einer Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China verbessern die Stimmung an den Märkten. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 63,51 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,4 Prozent fester bei 59,70 Dollar.

+++

00:05

Entspannungssignale im jüngst wieder aufgeflammten Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China haben den US-Aktienmarkt am Montag wieder in die Gewinnspur geholfen. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zum Handelsende um 1,29 Prozent auf 46'067,58 Zähler zu. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 2,18 Prozent auf 24'750,25 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,56 Prozent auf 6'654,72 Punkte.

Nach den Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen China am Freitag hatte der Dow knapp 2 Prozent eingebüsst und damit den grössten Tagesverlust seit Anfang August verzeichnet. Für den Nasdaq 100 war es gar um dreieinhalb Prozent nach unten gegangen. Trump hatte als Reaktion auf Chinas umfangreiche Exportbeschränkungen für Seltene Erden mit einer massiven Erhöhung der Zölle auf chinesische Produkte gedroht. Mittlerweile scheinen sich die Wogen wieder etwas zu glätten. Trump schlug versöhnlichere Töne an.

Eine mehrjährige Partnerschaft zwischen dem Chiphersteller Broadcom und dem ChatGPT-Entwickler OpenAI trieb die Broadcom-Papiere um fast 10 Prozent nach oben. OpenAI besorgt sich zurzeit bei mehreren Chipkonzernen Ausrüstung für seine KI-Rechenzentren.

Die Aktien der «Magnificent 7», der sieben wertvollsten US-Technologiewerte Apple, Meta, Tesla, Amazon, Nvidia, Alphabet und Microsoft verbuchten Kursaufschläge. Sie hatten am Freitag deutlich nachgegeben. Am stärksten war das Plus am Montag für Tesla mit 5,4 Prozent.

Die Kurse von MP Materials und Energy Fuels schnellten in die Höhe. Händler verwiesen darauf, dass die Spannungen zwischen Peking und Washington über Chinas Exportkontrollen Seltener Erden Spekulationen um alternative Lieferanten dieser etwa für Elektronikprodukte wichtigen Rohstoffe angeheizt hätten. MP Materials schlossen mit einem Gewinn von über 21 Prozent.

Beyond Meat brachen um fast die Hälfte ein. Der Hersteller von Fleischersatzprodukten hatte eine vorzeitige Abwicklung seines Umtauschangebots für konvertierbare Anleihen bekanntgegeben. Fast alle Gläubiger stimmten dem Tausch zu, der eine erhebliche Verwässerung zur Folge hat.

(cash/AWP/>Bloomberg/Reuters)

Thomas Daniel Marti
Thomas MartiMehr erfahren