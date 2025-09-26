06:22
Der Swiss Market Index (SMI) wird von der IG Bank nahezu unverändert indiziert. Das primäre Interesse der Marktteilnehmer gilt dem von US-Präsident Donald Trump angekündigten 100-prozentigen Zoll auf Marken- oder patentierten Arzneimitteln ab dem 1. Oktober 2025. Laut Trump würden keine Zölle auf Arzneimittelimporte erhoben, wenn ein Unternehmen mit dem Bau eines Produktionswerks in den USA begonnen habe oder sich dieses bereits im Bau befinde, schrieb er am Donnerstag Abend in den sozialen Medien.
Am Nachmittag um 14.30 Uhr (MEZ) steht die Veröffentlichung des US Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index an.
06:15
US-Präsident Donald Trumps Ankündigung neuer Zölle belastet die asiatischen Börsen. Zudem dämpfen überraschend starke Konjunkturdaten aus den USA die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen der Fed. Trump hatte am Donnerstag angekündigt, ab dem 1. Oktober Zölle von 100 Prozent auf importierte Markenmedikamente, 25 Prozent auf schwere Lastwagen und 50 Prozent auf Küchenschränke zu erheben. In der kommenden Woche sollen zudem Abgaben von 50 Prozent auf Badezimmerausstattungen und 30 Prozent auf Polstermöbel folgen. «Dies trägt zu einem ohnehin schon unsicheren Umfeld für risikoreiche Anlagen bei», sagt der Marktanalyst Tony Sycamore von IG.
In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,3 Prozent auf 45'629,79 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix notierte 0,4 Prozent höher bei 3'198,32 Zählern. Die Börse Shanghai verlor 0,2 Prozent auf 3'845,41 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,4 Prozent auf 4'572,70 Punkte.
In ganz Asien fallen vor allem die Aktien von Pharmaunternehmen. Der japanische Pharma-Index gab um 1,4 Prozent nach, während der in Hongkong notierte Index für innovative Medikamente um 2,8 Prozent abrutschte. Die Papiere des südkoreanischen Arzneimittelherstellers SK Biopharmaceuticals fielen um 2,7 Prozent. Die Aktien des australischen Biotech-Unternehmens CSL gaben um 1,6 Prozent nach, nachdem sie zwischenzeitlich mehr als drei Prozent verloren hatten. Ein Index, der die in China notierten Möbelhersteller abbildet, fiel ebenfalls um 1,1 Prozent. «Wir wappnen uns gegen branchenspezifische Zölle für Arzneimittel», sagt Khoon Goh, Leiter des Asien-Research bei ANZ. Entscheidend sei, dass es bisher kaum Details gebe. Die Zölle schienen jedoch nur für Marken- oder patentgeschützte Medikamente zu gelten.
06:12
06:05
Die Händler verweisen auf die anhaltenden ukrainischen Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur. Diese zwingen die Regierung in Moskau, Treibstoffexporte einzuschränken und die Rohölförderung möglicherweise zu drosseln. «Die Gewinne wurden durch die andauernden ukrainischen Drohnenangriffe auf die russische Ölinfrastruktur gestützt», sagt IG-Analyst Tony Sycamore. Der Rückgang der Raffineriekapazitäten nach ukrainischen Drohnenangriffen hat Moskau an den Rand einer Drosselung der Rohölförderung gebracht. In mehreren russischen Regionen herrscht bereits ein Mangel an bestimmten Kraftstoffsorten. Zusätzlich hat ein überraschender Rückgang der wöchentlichen US-Rohölvorräte die Preise in dieser Woche auf den höchsten Stand seit dem 1. August getrieben.
00.05
Die US-Börsen haben am Donnerstag den dritten Tag in Folge unter Gewinnmitnahmen gelitten. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,38 Prozent tiefer mit 45'947,32 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,50 Prozent auf 6'604,72 Punkte bergab. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,43 Prozent auf 24'397,31 Punkte.
Die Experten der Commerzbank sprachen von einer Atempause nach der vorangegangenen Rekordrally. Investoren zeigten sich vorsichtig vor den PCE-Inflationsdaten, die am Freitag veröffentlicht werden und als wichtigstes Inflationsmass der US-Notenbank Fed gelten. Überraschend gute aktuelle Wirtschaftsdaten vom Arbeits- und Immobilienmarkt sowie aus der Industrie schmälerten laut Helaba-Volkswirt Ulrich Wortberg sowohl die Konjunktursorgen als auch die Zinssenkungsfantasie.
Fed-Chef Jerome Powell habe jüngst darauf hingewiesen, dass es derzeit «keinen risikofreien Weg» für die US-Geldpolitik gebe, erwähnten die Experten der UBS. Die Fed müsse bei der Gestaltung ihrer Geldpolitik ein schwieriges Gleichgewicht zwischen Inflationsrisiken und einem schwächeren Arbeitsmarkt finden. Für Anleger sei dies aber kein Grund, um aufzugeben. In verschiedenen Anlageklassen bestünden weiterhin gute Chancen und dazu zählten auch Aktien - nicht zuletzt wegen der Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI).
In diesem Umfeld könnte Intel mit seiner Suche nach Partnerschaften eine zunehmende Rolle spielen. Der kriselnde Chiphersteller sucht offenbar weiter nach prominenter Unterstützung für seinen Umbau. Nach der jüngsten Zusage von Nvidia berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Vorabend kurz vor US-Börsenschluss, man werbe auch um Apple . Dies hatte den Intel-Kurs weiter angetrieben - am Donnerstag stieg dieser um weitere 8,9 Prozent auf ein Hoch seit Juli 2024.
Mit dem Lithium-Förderer Lithium Americas knüpfte eine weitere Aktie an ihre noch ausgeprägtere Vortagsrally an. Nachdem sich der Kurs zur Wochenmitte schon fast verdoppelt hatte, stand nun ein weiteres Plus von knapp 23 Prozent zu Buche. In Verbindung steht die Kursrally mit der Spekulation, dass die US-Regierung ein Interesse an einer Beteiligung haben soll.
Beim Elektroautobauer Tesla lasteten enttäuschende EU-Zulassungszahlen für den August auf der Stimmung: Die Aktien verloren 4,4 Prozent, bewegen sich damit aber weiter in der jüngsten Konsolidierungsspanne auf dem höchsten Niveau seit Januar.
Um weitere 5,6 Prozent bergab ging es bei Oracle - einer Aktie, in die zuletzt auch viel KI-Fantasie eingepreist worden war. Die Titel des Softwarekonzerns wurden vom Analysehaus Rothschild mit einer Verkaufsempfehlung in die Bewertung aufgenommen. Zur Begründung hiess es, der Markt überschätze deutlich den Wert der Cloud-Einnahmen des Unternehmenssoftware-Spezialisten.
Der deutsche Sandalenhersteller Birkenstock hob angesichts einer starken Nachfrage seine Umsatzprognose an und kündigte den Erwerb einer neuen Produktionsstätte bei Dresden an, um die eigene Produktion zu steigern. Die vorbörslich noch freundlicheren Anteile, die an der New Yorker Börse notiert sind, verloren dennoch ein Prozent.
Die Aktien von CarMax brachen um 20 Prozent auf ein Tief seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 ein. Der Gebrauchtwagenhändler meldete für das vergangene Quartal auf vergleichbarer Basis einen überraschenden Umsatzrückgang. Dies wurde auf vorgezogene Käufe zurückgeführt: Die Kunden hätten es im Vorquartal eilig gehabt, der Einführung von Zöllen auf importierte Autos zu entgehen. Dieser Effekt habe sich nun umgedreht, hiess es.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)