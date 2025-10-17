13:03
Die Futures auf die US-Aktienmärkte notieren tiefer:
+++
11:36
Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Freitagvormittag klar nach unten. Auslöser ist die Angst vor einer Bankenkrise in den USA. Dort waren am Vortag Zweifel an der Bilanzqualität kleinerer Regionalbanken aufgekommen, nachdem zwei Häuser Probleme bekannt gegeben hatten. Darauf reagierten die Anleger nervös, weil sie eine Ausbreitung des Problems befürchteten, heisst es am Markt. Man wisse halt nie, welche Bank die nächste sei und daher stünden alle Finanztitel unter Druck. Dabei verweisen Händler gern auf das schöne Zitat von JPMorgan-Chef Jamie Dimon. Dieser sagte kürzlich: «Wo eine Kakerlake ist, da gibt es wahrscheinlich noch mehr.»
Zinssenkungshoffnungen sollten den Markt zwar vor einer stärkeren Korrektur bewahren, meint ein Händler. Die Chancen auf eine Lockerung der Geldpolitik seien intakt. «Und sollte es in den USA wirklich zu einer Krise bei den Regionalbanken kommen, dürfte das Fed ohnehin schnell reagieren», sagt der Händler. Doch sei der amerikanisch-chinesische Handelsstreit ungelöst und auch beim US-Shutdown sei kein Ende in Sicht. «Daher darf es niemanden erstaunen, wenn die Anleger nach dem zuletzt starken Lauf der Aktienmärkte Gewinne mitnehmen», sagt ein Händler.
Der Leitindex SMI notiert um 11.25 Uhr um 1,36 Prozent tiefer auf 12'529,81 Punkten und damit nur wenig über dem bisherigen Tagestief von 12'477 Punkten. Damit hat der SMI seinen wochengewinn praktisch ausradiert. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 1,73 Prozent auf 2015,51 Punkte und der breite SPI um 1,62 Prozent auf 17'169,35 Zähler. Sämtliche 30 SLI-Werte geben nach.
Dass die Nervosität deutlich gestiegen ist, zeigt auch das Angstbarometer der Börse, der Volatilitätsindex VSMI, der um 16 Prozent nach oben geklettert ist.
Unter Druck stehen die Finanzwerte Julius Bär (-4,3 Prozent), Partners Group (-4,1 Prozent) und UBS (-3,8 Prozent) und sowie auch EFG (-3,7 Prozent) und Swissquote (-3,3 Prozent).
Die Sorgen um faule Kredite bei den US-Regionalbanken hat die Branche erfasst. «Die Risiken für Ausfälle von Kreditportfolios werden nach den jüngsten Schlagzeilen höher eingestuft», heisst es in einem Kommentar der Thurgauer Kantonalbank. Erinnerungen an 2023 würden geweckt, so ein Händler. «Damals gab es auch eine Regionalbankenkrise. Und wohin das geführt hat, haben wir bei der CS gesehen.» Die Krise habe deren Niedergang zumindest beschleunigt, so der Händler.
Die Aktien der Versicherer Swiss Re (-2,5 Prozent), Swiss Life (-2,1 Prozent) und Zurich (-1,6 Prozent) schlagen sich etwas besser, können sich aber dem Druck nicht entziehen. Händler weisen aber darauf hin, dass die Finanzwerte 2025 auch gut gelaufen seien.
Kräftige Verluste verbucht auch der Technologiesektor. Nach den enttäuschenden Zahlen von VAT (-3,4 Prozent) am Vortag sorgt am Berichtstag auch Comet (-2,9 Prozent) für lange Gesichter. Denn der Röntgen- und Hochfrequenzspezialist schaut auf eine durchwachsene Entwicklung zurück und erwartet für das laufende Jahr keine Erholung der Absatzzahlen. In deren Sog geht es auch mit Inficon (-3,4 Prozent), AMS Osram (-3,7 Prozent) und Temenos (-4,8 Prozent) klar abwärts.
Abgaben verbuchen zudem die Aktien von Amrize (-3,2 Prozent). Den auf die USA fokussierte Zementkonzern würde eine Krise der Regionalbanken stärker treffen, denn die Regionalbanken seien als Kreditgeber sehr wichtig für die US-Bauindustrie, sagt ein Händler.
Derweil konsolidierten Nestlé (-0,4 Prozent) den Kurssprung um gut 9 Prozent vom Vortag. Der Auftritt des neuen CEO des Nahrungsmittelriesen am Vortag bei der Präsentation des Quartalsberichts kam am Markt sehr gut an. Mehrere Analysten haben darauf mit Kurszielerhöhungen reagiert.
Vergleichsweise gut halten sich noch Lindt & Sprüngli (-0,2 Prozent), SGS (-0,5 Prozent) und Lonza (-0,6 Prozent). DocMorris auf der anderen Seite verlieren 7,1 Prozent. Dies, nachdem die Aktie am Donnerstag in einer ersten Reaktion nach Zahlen noch kräftig zugelegt hat.
+++
11:03
Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im dritten Quartal mehr erlöst als gedacht. Der Konzern punktete mit Brillenmarken wie Burberry, Oakley und Ray-Ban in allen Regionen bis auf Lateinamerika. Auch das Geschäft mit Smartbrillen, über die sich beispielsweise Fotos und Videos aufnehmen lassen, wuchs weiter rasant. An der Börse kam dies überaus gut an, die Aktie kletterte am Freitagmorgen auf einen neuen Höchststand.
+++
10:14
Zwei Insolvenzen in der US-Autoindustrie haben Sorgen über unerkannte Kreditrisiken in der Finanzbranche geweckt und Bankenaktien auf Talfahrt geschickt. Die Titel von UBS geben um 3,8 Prozent nach, die der Deutschen Bank brachen am Freitag zur Handelsbeginn gar um sechs Prozent ein. Commerzbank-Titel sackten um gut drei Prozent ab. Bereits am Donnerstag waren in den USA Aktien der Finanzinstitute Zions Bancorporation, Western Alliance und Jefferies eingebrochen. Der Index für regionale US-Banken war um 5,8 Prozent gefallen. Analysten verwiesen darauf, dass mehrere Banken Probleme mit Krediten der Autozulieferer Cantor Group und First Brands eingeräumt hatten.
+++
09:37
Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Geschäft klar schwächer. Grund dafür ist laut Händlern neben dem amerikanisch-chinesischen Handelsstreit vor allem die Sorge vor einer neuen Regionalbankenkrise in den USA. Dies belastet laut Händlern auch die hiesigen Finanzwerte. Da die Anleger dadurch verunsichert würden, nähmen sie nach dem guten Lauf der Märkte nun Gewinne mit, meint ein Händler.
Zinssenkungshoffnungen sollten den Markt aber vor einer stärkeren Korrektur bewahren, sagt ein Händler. Die Chancen auf eine Lockerung der Geldpolitik seien intakt. «Und sollte es in den USA wirklich zu einer Krise bei den Regionalbanken kommen, dürfte das Fed ohnehin schnell reagieren», sagt der Händler. Am Vortag hatten kleinere Regionalbanken Probleme mit Krediten offengelegt, was deren Aktien einbrechen liess. Dies schürte Bedenken zur Kreditqualität regionaler Banken, sagte ein Marktbeobachter. Nun fürchteten die Marktteilnehmer, es könnte weitere Probleme geben. «Wo eine Kakerlake ist, da gibt es wahrscheinlich noch mehr», sagte JPMorgan-Chef Jamie Dimon kürzlich.
Der Leitindex SMI notiert um 09.25 Uhr um 1,38 Prozent tiefer auf 12'526,42 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 1,45 Prozent auf 2021,32 Punkte und der breite SPI 1,33 Prozent auf 17'2220,30 Zähler. 29 der 30 SLI-Werte geben nach. Einzig Swisscom (+0,3 Prozent) sind fester.
Unter Druck stehen die Finanzwerte Partners Group (-4,0 Prozent), UBS (-2,8 Prozent) und Julius Bär (-3,6 Prozent). Die Sorgen um faule Kredite bei den US-Regionalbanken erfassten die Branche. «Die Risiken für Ausfälle von Kreditportfolios werden nach den jüngsten Schlagzeilen höher eingestuft», heisst es in einem Kommentar der Thurgauer Kantonalbank.
Weitere Verluste verbucht der Technologiesektor. Nach den enttäuschend aufgenommenen Zahlen von VAT (-3,0 Prozent) am Vortag sorgt am Berichtstag auch Comet (-4,8 Prozent) für lange Gesichter. Denn der Röntgen- und Hochfrequenzspezialist schaut auf eine durchwachsene Entwicklung zurück und erwartet für das laufende Jahr keine Erholung der Absatzzahlen. In deren Sog geht es auch mit Inficon (-1,3 Prozent) abwärts.
Nestlé (-0,9 Prozent) geben nach dem Kurssprung vom Vortag wieder nach. Der Auftritt des neuen CEO des Nahrungsmittelriesen am Vortag bei der Präsentation des Quartalsberichts kam bei Analysten und Anlegern sehr gut an.
+++
09:09
Der Swiss Market Index (SMI) eröffnet 1,2 Prozent tiefer und baut die vorbörslichen Verluste aus. Vor dem Hintergrund einer möglichen Kreditkrise bei den US-Regionalbanken nehmen Anlegerinnen und Anleger Gewinne mit. 19 von 20 Titeln im SMI verlieren, einzig die defensiven Swisscom notieren unverändert. Die Verliererliste wird von zwei Finanz-Valoren angeführt. Partners Group und UBS geben je 2,5 Prozent nach. Nestlé stehen 0,7 Prozent tiefer nach der gestrigen Rally.
+++
08:11
Glencore: Bank of America erhöht das Kursziel in einer Branchenstudie auf 4,40 von 4,10 britische Pfund und belässt die Einstufung auf Buy.
Nestlé: Royal Bank of Canada erhöht das Kursziel auf 82 von 80 Fr., belässt die Einstufung auf Sector Perform.
Richemont: Exane BNP Paribas erhöht das Kursziel für Richemont auf 190 von 181 Fr., weiter mit Outperform.
Swisscom: Bank of America senkt in einer Branchenstudie das Kursziel auf 462 von 465 Fr. Einstufung Underperform.
+++
08:05
Der Swiss Market Index (SMI) steht bei der Bank Julius Bär vorbörslich 0,8 Prozent tiefer. Die grössten Verluste verzeichnen UBS (-1,8 Prozent), Amrize (-1,4 Prozent). Richemont (-1,1 Prozent) und Logitech (-1,0 Prozent). Alle 20 SMI-Titel notieren unter roten Vorzeichen.
+++
06:22
Der Swiss Market Index (SMI) dürfte mit Abgaben in den Handel starten. Der hiesige Leitindex zeigt vorbörslich bei der IG Bank ein Minus von 0,75 Prozent an und kann damit nicht an die Kursgewinne vom Donnerstag anschliessen. Die Sorgen um eine mögliche, neue US-Regionalbankenkrise wegen Kreditausfällen drücken die Stimmung unter den Anlegern.
Gegenwind liefert auch der Franken, welcher am Freitag die G-10-Währungen mit Kursgewinnen anführt. Marktkommentatoren weisen hierbei darauf hin, dass die Kombination mit sinkenden US-Futures in der Vergangenheit typischerweise ein Hinweis auf eine defensivere Haltung der Anlegerinnen und Anleger war. Zudem komme es selten vor, dass der Franken zum Dollar im asiatischen Handel das Tempo vorgebe - ein klares Indiz auf die Risk-Off-Haltung am Markt.
Die Berichtssaison geht am Freitag weiter. Einzig Comet wird die Zahlen zum dritten Quartal vorlegen.
+++
06:16
Die Angst vor einer neuen Bankenkrise in den USA haben die asiatischen Aktienmärkte am Freitag belastet. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,9 Prozent auf 47'827,31 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix notierte 0,7 Prozent niedriger bei 3'180,89 Zählern. Die Börse in Shanghai verlor 0,7 Prozent auf 3'887,13 Stellen, während der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen um 1,1 Prozent auf 4.566,80 Punkte fiel.
In Tokio folgten die Kurse den schwachen Vorgaben der Wall Street, wo Sorgen um US-Regionalbanken die Runde machten. Zudem belastete ein stärkerer Yen die Stimmung. Zu den grössten Verlierern zählten Finanztitel. Aktien der Mitsubishi UFJ Financial Group und der Sumitomo Mitsui Financial Group fielen um jeweils mehr als zwei Prozent. Der Technologie-Investor SoftBank Group gab um 2,8 Prozent nach. Gegen den Trend legten die Papiere des Uniqlo-Betreibers Fast Retailing um 0,19 Prozent zu. «Japans Markt zeigte in den vergangenen Sitzungen Anzeichen einer Überhitzung, und einige Anleger befürchteten, dass er jederzeit seinen Höhepunkt erreichen könnte», sagte Takamasa Ikeda, leitender Portfoliomanager bei GCI Asset Management.
Die chinesischen Börsen litten unter den schwelenden Handelsspannungen zwischen Peking und Washington. Neue chinesische Sanktionen gegen US-Tochtergesellschaften des südkoreanischen Schiffbauers Hanwha Ocean sorgten für Verunsicherung. Die Massnahmen seien ein Versuch, die Zusammenarbeit zwischen den USA und Südkorea zu untergraben und Seoul «zu nötigen», sagte ein Sprecher des US-Aussenministeriums am Freitag. China hatte die Sanktionen am Dienstag mit Sicherheitsrisiken begründet. Für zusätzliche Belastung sorgte der chinesische Autobauer BYD, der wegen Konstruktionsfehlern und Sicherheitsrisiken bei den Batterien mehr als 115.000 Fahrzeuge zurückrufen muss.
+++
06:12
Am Devisenmarkt war eine Flucht in als sicher geltende Währungen zu beobachten. Der Dollar verlor im asiatischen Handel 0,2 Prozent auf 150,11 Yen und notierte zur Schweizer Währung 0,3 Prozent niedriger bei 0,7903 Franken. Zum chinesischen Yuan legte der Dollar hingegen leicht auf 7,1229 zu. Der Euro stieg um 0,2 Prozent auf 1,1709 Dollar, gab jedoch zum Franken um 0,1 Prozent auf 0,9252 nach.
+++
06:09
Die Ölpreise gaben nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verbilligte sich um 0,4 Prozent auf 60,84 Dollar. Das US-Öl WTI notierte 0,4 Prozent schwächer bei 57,23 Dollar. Als Grund galt die Ankündigung eines baldigen Treffens von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, um über ein Ende des Ukraine-Krieges zu beraten.
+++
00:05
Die US-Börsen haben am Donnerstag nach phasenweise unruhigem Verlauf letztlich klar im Minus geschlossen. Ein Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg und ein anschliessend vereinbartes Treffen in der ungarischen Hauptstadt Budapest war für Marktteilnehmer in New York allenfalls eine Randnotiz.
Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,65 Prozent auf 45'952,24 Punkte, während der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,36 Prozent auf 24'657,24 Punkte nachgab. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,63 Prozent auf 6'629,07 Punkte hinunter.
Die Börsen belastet weiterhin die teilweise Schliessung der Bundesbehörden («Shutdown») und die Handelsstreitigkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und China. Im Finanzsektor gab es zudem von kleineren Regionalbanken schlechte Nachrichten. Andererseits setzen Anleger immer noch auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik, um den trüberen Arbeitsmarkt zu stützen.
Einige Regionalbanken in den USA sendeten am Donnerstag Warnsignale. So sackten Zions Bancorp und Western Alliance Bancorp um 13,1 beziehungsweise 10,8 Prozent ab, nachdem beide Häuser Probleme offenlegten. Es gebe zunehmend Bedenken zur Kreditqualität regionaler Banken, sagte ein Marktbeobachter.
In der Berichtssaison überzeugte Salesforce. Der Unternehmenssoftware-Spezialist will dank Künstlicher Intelligenz und einem Zukauf in den kommenden Jahren wieder zu zweistelligen Wachstumsraten zurückkehren. Damit zogen die Salesforce-Papiere um 4 Prozent an und lagen im Dow vorne.
Die Anteile von Travelers zählten mit minus 2,9 Prozent im Leitindex zu den schwächsten Werten. Die Nettoprämien, also die nach Abzug der Rückversicherungsprämien eingenommenen Beiträge, waren im dritten Quartal hinter den Erwartungen von Analysten zurückgeblieben.
Micron Technology stiegen um 5,5 Prozent. Die Citigroup hatte das Kursziel für die Titel des Halbleiterherstellers von 200 auf 240 Dollar erhöht.
United Airlines sackten um 5,6 Prozent ab. Ein optimistischer Ausblick konnte die Bedenken der Anleger nicht ausräumen, dass die Nachfrage im Premium-Bereich den Zenit erreicht hat. Ausserdem bereiten den Investoren die operativen Herausforderungen am für United wichtigen Flughafen in Newark sowie die wirtschaftliche Unsicherheit Sorgen.
Für die Aktien von HP Enterprise ging es um gut 10 Prozent bergab. Der Anbieter von IT-Infrastruktur enttäuschte mit den Prognosen für Gewinn und Barmittelzufluss.
JB Hunt setzte ein positives Ausrufezeichen: Dank Kostenmassnahmen hatte das Transport- und Logistikunternehmen beim Gewinn positiv überrascht. Die Papiere schnellten um etwas mehr als 22 Prozent hoch.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)
1 Kommentar
"Kepler Cheuvreux erhöht Kursziel auf 895 von 90 Fr., weiter Rating Buy." Eine Erhöhung um fast 1000% - ich muss unbedingt Nestle Aktien kaufen, und zwar 40% meines Portofolios!