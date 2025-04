Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Freitag an den Erholungstrend an und notiert am späten Vormittag fester. Auslöser der guten Stimmung ist die Hoffnung auf eine Deeskalation im Zollstreit der USA mit China sowie auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank. Dabei verläuft das Geschäft laut Händlern aber in eher ruhigen Bahnen. «Es scheint, als ob viele Anleger genug von dem Zoll-Hickhack des US-Präsidenten haben und nun die weitere Entwicklung abwarten wollen, erst recht vor dem Wochenende», sagt ein Händler. Dennoch könnte der SMI die Marke von 12'000 Punkten, unter die er wegen des US-Zollstreits Anfang Monat gefallen war, demnächst wieder ins Visier nehmen, heisst es am Markt.