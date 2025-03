So waren in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) von US-Präsident Donald Trump angekündigte Zölle für Waren aus Mexiko und Kanada in Kraft getreten. Nun gelten Strafabgaben in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus Kanada und Mexiko, die in die USA importiert werden. Mittlerweile gewährte die US-Regierung einen einmonatigen Aufschub für US-Autohersteller.