An der Schweizer Börse zeichnet sich ein eher unruhiger Handelstag ab. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der SMI am (heutigen) Dienstag in einer sehr grossen Schwankungsbreite von 1,19 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 122 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 10'262,52 Punkten. Der VSMI ist am Montag um 5,6 Prozent auf 22,72 Punkte gestiegen.