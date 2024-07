An den US-Börsen hält die Korrektur der Technologiewerten an: Die wichtigsten Tech-Indizes verbuchten erneut Verluste. Nach einem enttäuschenden Start in die Gewinnsaison befürchten Investoren, dass die bisherige Begeisterung für Künstliche Intelligenz (KI), die den Bullenmarkt beflügelt hatte, etwas übertrieben gewesen sein könnte. Vor allem Alphabet und Tesla brachen nach den Quartalsberichten ein. Anleger hätten nun Angst, dass die Aktienkurse zu schnell und zu hoch gestiegen seien, heisst es am Markt. Und diese Angst treffe KI-Aktien ganz besonders. Jetzt müsse sich zeigen, ob die letzten Handelstage ein reinigendes Gewitter waren oder der Auftakt zu einer längeren Schwächeperiode. Impulse könnten auch von den am Nachmittag erwarteten BIP- und Inflationsdaten aus den USA ausgehen. Zudem gibt es den wöchentlichen Bericht vom US-Arbeitsmarkt.