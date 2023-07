Der Handel am Schweizer Aktienmarkt gestaltet sich am Dienstag als zäh. Nachdem der SMI zunächst seine technische Erholung zaghaft fortgesetzt hatte, sorgen die schwächeren Schwergewichte nun für ein Treten an Ort. Erst ab der morgigen Wochenmitte dürfte etwas Schwung in den Handel kommen. Ab dann ist der Kalender nämlich mit wichtigen Daten gefüllt. Aus den USA stehen dann die Konsumenten- und am Tag drauf die Produzentenpreise an. Zudem stehen zum Wochenschluss die ersten amerikanischen Grossbanken mit ihren Quartalszahlen auf dem Plan, was die Börsen dann ebenfalls beschäftigen wird.