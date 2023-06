Die US-Technologiebörse Nasdaq übernimmt den Software-Anbieter Adenza. Der Kaufpreis liege bei 10,5 Milliarden US-Dollar in bar und eigenen Aktien, teilte die Nasdaq am Montag in New York mit. Adenza bietet Programme für Unternehmen am Finanzmarkt an. Verkäufer ist die Software-Beteiligungsgesellschaft Thoma Bravo. Bei Anlegern kam der Schritt zunächst schlecht an: Die Nasdaq-Aktie verlor im vorbörslichen US-Handel rund 5 Prozent an Wert.