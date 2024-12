Die asiatischen Börsen haben am Freitag aufgrund der anhaltenden politischen Turbulenzen in Südkorea nachgegeben. Sie folgten damit den US-Börsen, denn unter dem Eindruck nachgebender Technologie-Werte und in Erwartung der US-Arbeitsmarkt-Daten schlossen diese am Donnerstag im Minus. Die japanische Börse tendierte am Freitag schwächer. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,8 Prozent auf 39'097,26 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte 0,5 Prozent niedriger bei 2728,43 Zählern. In Japan liessen offenbar auch die neuesten Zahlen für Verbraucherausgaben die Stimmung der Anleger sinken. Wie das japanische Innenministerium mitteilte, sanken die Ausgaben der Verbraucher im Oktober zwar langsamer als erwartet, jedoch blieben die allgemeinen Konsumtrends nach wie vor schwach und stellen weiterhin eine Herausforderung für die Politik dar. Die Händler machten sich Gedanken über die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei der Sitzung der Bank of Japan am 18. und 19. Dezember, nachdem am Mittwoch veröffentlichte Medienberichte darauf hindeuteten, dass die BOJ in diesem Monat eine Pause einlegen könnte, was die Markterwartungen verwirrte.