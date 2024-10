Die Anleger in China zeigten sich uneins über den Umfang der am Wochenende von der Regierung in Peking angekündigten Konjunkturmassnahmen, die zwar weitreichend, im Detail aber vage blieben. Immobilienaktien profitierten von den in Aussicht gestellten Hilfen für den krisengebautelten Sektor. Insgesamt war die Reaktion der Märkte jedoch verhalten. «Die meisten inländischen Investoren halten Pekings Entscheidung, die Schulden der Lokalregierungen und des Immobiliensektors mit Geldern der Zentralregierung zu restrukturieren, für wichtiger als viele ausländische Investoren», erklärten Analysten von Morgan Stanley in einer Kundenmitteilung. Die jüngsten Wirtschaftsdaten zeigten jedoch eine Verlangsamung der Inflation und eine sich vertiefende Deflation bei den Erzeugerpreisen, was den Druck auf die Regierung in Peking erhöht, die schwächelnde Nachfrage anzukurbeln. Am Freitag werden die Daten zum Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal veröffentlicht.