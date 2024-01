Die Umstellung auf E-Modelle läuft indes auf Hochtouren, was insbesondere Europas Autoherstellerländer Slowakei und Tschechien in Bedrängnis bringt. Dort werden weltweit die meisten Autos pro Person produziert, mindestens ein Viertel ihrer Exporte hängen von Automobilfabriken ab. Der Übergang zur Elektromobilität wird für sie zur Herausforderung, tausende von Arbeitsplätzen sind gefährdet. In Tschechien, der Heimat der Volkswagen-Marke Skoda, hat der Ministerpräsident es zu einer Priorität gemacht, die Autoindustrie des Landes bei der Umstellung zu unterstützen. Wie die Slowakei befindet sich das Land in Gesprächen mit potenziellen Investoren für den Bau von Batteriewerken. Im Gegensatz zum Aufholziel von VW geht es in diesen Ländern vor allem darum, die eigene wirtschaftliche Basis nicht unter die Räder kommen zu lassen.