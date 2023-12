In Erwartung einer baldigen Zinssenkung durch die US-Notenbank haben die US-Börsen am Dienstag mit Gewinnen geschlossen. Alle drei grossen US-Aktienindizes legten am ersten Handelstag in der letzten Woche des Jahres im dünnen Handel zu, wobei der S&P 500 den höchsten Stand seit Januar 2022 erreichte. An der Wall Street ging der Dow-Jones-Index der Standardwerte mit einem Plus von 0,43 Prozent bei 37'546 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 notierte 0,43 Prozent höher bei 4774 Punkten. Der S&P 500 steht vor dem grössten Quartalsgewinn seit drei Jahren und ist nur noch ein Prozent von seinem Allzeithoch vom Januar 2022 entfernt. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,55 Prozent auf 15'074 Punkte.«