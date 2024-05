Lem sei in seinem Kerngeschäft mit grossen Herausforderungen konfrontiert, schreibt Analyst Arben Hasanaj. So nehme der Wettbewerb vor allem in China weiter zu und der Markt verschiebe sich immer mehr hin zu chipbasierten Sensoren. Diese Transformation erfordere hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Produktion, was sich negativ auf die hohen Renditen auswirken dürfte, so der Experte weiter. Die mittelfristigen Wachstumstreiber wie Elektrifizierung und Cleantech seien aber weiterhin intakt.