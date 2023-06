Nach einer leichten Gegenbewegung am Morgen konnten die Notierungen die Verluste aus dem frühen Handel bis zum Mittag nahezu wettmachen. Sie hielten sich zuletzt auf dem Niveau vom Vorabend. Am Mittwoch waren die Ölpreise nach einem überraschend starken Rückgang der Ölreserven in den USA merklich gestiegen. In der grössten Volkswirtschaft der Welt waren die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche laut Energieministerium um 9,6 Millionen auf 453,7 Millionen Barrel gefallen. Analysten hatten im Schnitt nur einen Rückgang um 1,5 Millionen erwartet. Sinkende US-Reserven stützen in der Regel die Ölpreise.