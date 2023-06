Gleichzeitig dürfte sich nach Ansicht weiterer Marktteilnehmer zeigen, wieviel Aufwärtsdruck zum Wochenschluss tatsächlich vom Terminmarkt kam und vor diesem Hintergrund, wie stark die Neigung zu Gewinnmitnahmen der Anleger vor einem möglicherweise impulsarmen Sommerloch ist. Auch in dieser Woche liege der Fokus weiterhin auf den Zentralbanken und der Frage, "ob wir dem Ende des Straffungszyklus so nahe sind, wie alle glauben wollen", erklärt ein Börsianer. Nach der chinesischen Zentralbank an diesem Dienstag folgen am Donnerstag noch die SNB und die Bank of England.