Darüber hinaus beschäftigen die Marktteilnehmer aber auch Sorgen wegen einer möglichen Kreditklemme in den USA, was das Wachstum der Wirtschaft hemmen würde. Und im Fokus steht weiterhin auch das Gezänk zwischen den Demokraten und Republikanern um die Schuldenobergrenze. Niemand sei so naiv gewesen, von den Gesprächen zwischen US-Präsident Biden und Kongressabgeordneten vom Vortag bereits konkrete Ergebnisse zu erwarten, heisst es etwa in einem Kommentar von Swissquote. In gewissen Kreisen habe es allerdings immerhin die Hoffnung gegeben, dass diese Frage zumindest bis zum Ende des Fiskaljahres im September aufgeschoben werden könnte.