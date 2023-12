Unter den Einzelwerten dürften die Anteile von US Steel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sie sprangen vorbörslich um etwas mehr als 28 Prozent hoch. Der grösste japanische Stahlkonzern Nippon Steel will seinen US-Rivalen übernehmen. Die Japaner zahlen 55 US-Dollar je Aktie in bar. Inklusive Schulden liegt die Gesamtbewertung bei 14,9 Milliarden US-Dollar (13,7 Mrd Euro).