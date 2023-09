Der Euro ist am Dienstag auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni gerutscht. Am Mittag notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0744 Dollar und damit deutlich niedriger als am Vorabend. Zum Franken zeigt sich der Euro derweil wenig bewegt. Ein Euro kostet am Dienstag 0,9549 Franken und ist damit in etwa so teuer wie am Vorabend. Der US-Dollar verteuert sich entsprechend auf 0,8886 Franken von 0,8841 am Montagabend.