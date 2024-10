Fast am Indexende finden sich bereits den zweiten Tag in Folge die Titel von Straumann (-2,6 Prozent). Am Vortag wurden die Titel nach Umsatzzahlen und einem enttäuschenden US-Geschäft auf Talfahrt geschickt, diese setzt sich nun fort. Derweil leiden Swatch Inhaber (-3,7 Prozent) einmal mehr unter einem negativen Analystenkommentar. Berenberg sieht eine Menge an Unsicherheitsfaktoren für den Uhrenhersteller. Konkurrent Richemont (-1,6 Prozent) kommt zwar etwas besser weg, die Aktie kann das allerdings kaum stützen.