Derweil dürften die Zinsaussichten die Märkte weiterhin unterstützen. Zwar hat die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag die Zinsen unverändert gelassen. Experten rechnen aber im September mit einem weiteren Schritt. In den USA erwarten die Anleger im September die erste Zinssenkung ebenfalls im September. Die Börsen wetteten nun auf die Senkung der Leitzinsen im September und auf einen Wahlsieg von Donald Trump im November. «Aus dem Tech-Trade wird nun der Trump-Trade», so der Händler. Das heisst, es könnte zu einer wirtschaftsfreundlichen Politik samt sinkender Leitzinsen kommen, was das Wachstum in den USA über 2025 hinaus hoch halten könnte.