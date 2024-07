Der Dax wird am Dienstag Berechnungen von Bankhäusern und Brokern zufolge höher starten. Zum Wochenanfang hat der Rückzug von US-Präsident Joe Biden aus dem Rennen um das Weisse Haus für Rückenwind am Aktienmarkt gesorgt. Der deutsche Leitindex machte einen Teil der in der Vorwoche erzielten Verluste wieder wett und stieg am Montag um 1,3 Prozent auf 18.407 Punkte. «In das Rennen um die US-Präsidentschaft ist mit dem Rückzug von Joe Biden zwar wieder etwas mehr Unsicherheit hineingekommen, dennoch dürfte sich an der Favoritenrolle von Donald Trump so schnell nichts ändern», sagte CMC Markets-Analyst Konstantin Oldenburger.