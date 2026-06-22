Die beiden ‌Länder einigten sich auf einen Fahrplan für ein endgültiges Abkommen innerhalb von 60 Tagen. «Obwohl die Märkte in den letzten Wochen in der ​Hoffnung auf eine Lösung des Nahost-Konflikts widerstandsfähig waren, ist ​der Konflikt immer noch ein präsentes ​Thema», sagte Dan Coatsworth, Marktexperte bei AJ Bell. «Das bedeutet, dass die Anleger nicht ‌in eine uneingeschränkte Risikobereitschaft verfallen.» Gestützt wurde die Rally an der Wall Street zuletzt auch von einem KI-getriebenen Optimismus. Aktien von Chipherstellern wie Micron Technology ​und ​SanDisk zogen zum Wochenstart jeweils ⁠rund sechs Prozent an.