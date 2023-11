Der Euro hat am Freitag im europäischen Devisenhandel zugelegt und ist wieder in Richtung der Marke von 1,09 US-Dollar gestiegen. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0860 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Gegenüber dem Franken tritt der Euro schon seit dem Vorabend praktisch an Ort. Derzeit wird er zu 0,9645 gehandelt. Der US-Dollar hat sich auf 0,8879 von 0,8891 im frühen Geschäft eine Spur verbilligt.