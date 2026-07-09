Die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran hat die Ölpreise am Donnerstag auf den höchsten Stand ‌seit ⁠Wochen getrieben und die Anleger verunsichert. Eine Erholung bei Technologiewerten stützte jedoch die ⁠asiatischen Aktienmärkte. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,8 Prozent. ‌Der japanische Nikkei-Index legte um 2,3 Prozent zu. ‌In Südkorea sprang der Kospi ​um 3,8 Prozent nach oben, angetrieben von Kursgewinnen bei den Chip-Herstellern Samsung und SK Hynix. Der Anstieg der Ölpreise schürte Inflationssorgen und nährte die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen in diesem Jahr doch noch ‌anheben könnte. «Der Markt scheint im Moment noch davon auszugehen, dass der Konflikt letztlich deeskaliert», sagte Chris Weston, Analysechef bei Pepperstone. «Dennoch verstehen die Händler, dass man aufgeschlossen bleiben ​muss.»