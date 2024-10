Im Rampenlicht am Aktienmarkt standen Advanced Micro Devices. Der Chiphersteller will im vierten Quartal des Jahres mit der Massenproduktion einer neuen Version seines Chips für Künstliche Intelligenz beginnen, um sein Angebot in einem von Nvidia dominierten Markt zu stärken. AMD nannte Details dazu auf einer Veranstaltung in San Francisco. AMD verloren gleichwohl knapp vier Prozent.