Der Euro ist am Donnerstag gestiegen und hat damit an die Kursgewinne vom Vorabend angeknüpft. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,04474 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Auch gegenüber dem Franken hat sich der Dollar abgeschwächt und wird derzeit zu 0,9434 Franken nach 0,9450 am Vorabend gehandelt. Am Vortag kostete der Dollar zeitweise noch mehr als 95 Rappen. Der Euro dagegen hat über Nacht etwas an Wert gewonnen und kostet aktuell 0,9856 Franken nach 0,9841 am Mittwochabend.