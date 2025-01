Der US-Dollar hat in der Nacht auf Dienstag etwas an Fahrt verloren. So fiel er gegenüber dem Franken deutlich auf 0,9160 nach 0,9190 am Vorabend. Auch gegenüber dem Euro hat er an Terrain eingebüsst und geht aktuell zu 1,0248 um. Am Vorabend wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,0209 Dollar gehandelt.