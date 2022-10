Gewinnmitnahmen schicken Banca Generali auf Talfahrt. Die Aktien des Geldhauses fallen in Mailand um 3,4 Prozent, nachdem sie am Freitag mit einem Plus von gut 19 Prozent den grössten Tagesgewinn seit mehr als 13 Jahren verbucht hatten. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge könnte der Versicherer Generali seine Mehrheit an dem Geldhaus an Mediobanca verkaufen, um die geplante Übernahme der Vermögensverwaltung des Finanzinvestors Guggenheim zu finanzieren. Da sich über das Wochenende aber offenbar nichts bewegt habe, wüchsen die Zweifel an dem Verkauf der Banca Generali, sagt ein Börsianer.