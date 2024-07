In Tokio verlor der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 2,0 Prozent auf 40.277,86 Punkte, da die Chipwerte in den Sog eines weltweiten Ausverkaufs in der Branche gerieten. Der Chiphersteller Tokyo Electron war mit einem Minus von 9,5 Prozent der grösste Bremsklotz für den Nikkei und der grösste prozentuale Verlierer. Zudem belastete die Aufwertung des Yen die Kurse von Automobilherstellern und anderen exportorientierten Unternehmen. Toyota Motor fielen um 2,6 Prozent, Nissan um 1,5 Prozent und Mazda um 4,2 Prozent. «Heute dürfte es bis zum Handelsschluss so weitergehen», sagte Maki Sawada von Nomura Securities. «Ab nächster Woche, wenn die Berichtssaison richtig beginnt, sollten wir eine gewisse Differenzierung in der Aktienperformance sehen.» Die Ergebnisse des taiwanischen Chipkonzerns TSMC, die am Nachmittag (Ortszeit) in Asien erwartet werden, sollten jedoch im Auge behalten werden. Die Aktien des Chip-Riesen, der Apple und Nvidia zu seinen Kunden zählt, mussten in den vergangenen Handelstagen Kursverluste hinnehmen, nachdem der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump gesagt hatte, der wichtige Produktionsstandort Taiwan solle für die Verteidigung der USA zahlen. Der breiter gefasste Topix notierte 0,9 Prozent tiefer bei 2888,05 Punkten.