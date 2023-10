Die Marktteilnehmer sollten sich auf ein «higher for longer»-Szenario des Fed einstellen, also auf ein anhaltend hohes Zinsniveau, heisst es am Markt weiter. Die meisten Beobachter gehen nicht von einer Leitzinsänderung aus. Zudem gilt aktuell am Markt auch eine Zinsanhebung im Dezember als eher unwahrscheinlich. Neben dem Fed werden auch die Bank of Japan (Mittwoch) und die Bank of England (Donnerstag) ihre Zinsentscheidungen veröffentlichen. Die Europäische Zentralbank hatte nach einer Reihe von Zinserhöhungen in der Vorwoche die Zinsen unverändert belassen. Zudem geht die Berichtsaison in eine weitere Runde. Bisher hätten die Firmenabschlüsse ein eher durchzogenes Bild gezeigt, heisst es von Händlern. Hierzulande haben am Berichtstag Clariant und Medmix Zahlen vorgelegt.