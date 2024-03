Apple knüpfte am Dienstag an die jüngste Talfahrt an mit einem Abschlag von 2,8 Prozent. Seit dem Dezember-Rekord haben die Titel des iPhone-Herstellers fast 15 Prozent an Wert verloren. Als Belastung galt am Dienstag ein Bericht der Researchfirma Counterpoint. Diese habe von einem Einbruch der iPhone-Verkäufe in China um fast ein Viertel in den ersten sechs Wochen berichtet, hiess es von Börsianern.