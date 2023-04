Gewinnmitnahmen haben die japanischen Börsen am Mittwoch belastet. In Tokio fiel der Leitindex Nikkei um 1,7 Prozent auf 27.814 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,9 Prozent. Die Börsen in Hongkong und China blieben feiertagsbedingt geschlossen. Anleger in Japan warfen Aktien aus den Depots, die in den Tagen zuvor deutlich zugelegt hatten. Dazu zählten vor allem Titel aus dem Energiesektor.