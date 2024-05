Am Freitag haben asiatische Aktien nach dem Rekordrückkaufprogramm von Apple im Wert von 110 Milliarden Dollar Auftrieb erhalten und den Technologiesektor gestärkt. Der Yen hat sich von dem kürzlich erreichten 34-Jahres-Tief weiter entfernt und damit eine turbulente Woche abgeschlossen, in der es Anzeichen für Eingriffe aus Tokio gab. Die Börsen in Japan und Festlandchina bleiben wegen eines Feiertages geschlossen, was zu einer gedämpften Handelsaktivität in der Region führt. Die Händler richten ihren Blick auf die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten, die heute noch bekannt gegeben werden sollen.