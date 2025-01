Am Mittwoch beginnt in den USA die Berichtssaison für das vierte Quartal mit den Ergebnissen einiger der grössten US-Banken, darunter Citi und JPMorgan Chase. «Die Frage, die sich Anleger derzeit stellen, ist, was wichtiger ist: Starke Unternehmensgewinne, die aus einer starken Wirtschaft resultieren, oder eine niedrigere Inflation, die aus einer schwächeren Wirtschaft resultiert», sagte Oliver Pursche von Wealthspire Advisors.