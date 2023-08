Die Märkte in Asien können sich am Dienstag auf keine gemeinsame Richtung einigen. Angeführt von den Chip-Werten folgte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index der Wall Street ins Plus und notierte im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 31776 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent auf 2258 Punkte.